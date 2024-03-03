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Россиянин шантажировал 15-летнего школьника интимным видео

«78.ru»: в Петербурге мужчина шантажировал школьника интимным видео

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Pexels

В Пушкине задержан студент колледжа, который вымогал у подростка видео непристойного содержания шантажом и угрозами. Об этом сообщает «78.ru».

Студент колледжа из Пушкина познакомился с 15-летним мальчиком в одном из мессенджеров, между 20-летним молодым человеком и подростком завязалась переписка, в ходе общения новый знакомый стал требовать у школьника интимное видео.

Личность студента удалось установить, подозреваемый задержан. В его телефоне обнаружены переписки с другими несовершеннолетними и видео с детьми непристойного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пациентки обвинили петербургского психиатра в домогательствах, избиении и вымогательстве.

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