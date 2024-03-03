В Приморье произошел огненный торнадо. Об этом сообщается в Telegram-канале News.ru.

По данным портала, необычное явление было замечено на станции Провалов в Хасанском округе. В борьбе с огнем были задействованы пожарные, а также силы «Лесоохраны» и «Земли леопарда». Угроза распространения пожара на населенные пункты была предотвращена.

До этого региональное министерство ГО и ЧС сообщало, что пожарным удалось не допустить переход огня на жилые дома в Приморье, где два дня происходил крупный природный пожар.

2 марта представитель правительства региона сообщал, что в Приморье рядом с населенными пунктами Хасан и Гвоздево тушат два природных пожара площадью 363 гектара. В соцсетях распространилась информация, что пожар якобы подобрался к погранпереходу в Краскино, который также находится в Хасанском округе Приморья.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.