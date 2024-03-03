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Семиклассник избил друга гантелями и порезал ножом из-за ревности

Shot: в Подмосковье школьника обвинили в нападении с гантелями и ножом на друга

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В Талдомском городском округе Подмосковья подростка подозревают в нанесении травм сверстнику на почве ревности. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в поселке Доброволец, 13-летний школьник пригласил на прогулку своего сверстника, мальчик приревновал к приятелю знакомую девочку. После словесной перепалки семиклассник начал избивать оппонента гантелями, достал из кармана нож, нанес пострадавшему несколько порезов, отобрал у него телефон и скрылся.

Пострадавшему оказали помощь очевидцы, которые вызвали скорую помощь, у него диагностированы поверхностные раны груди, спины и голени. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее екатеринбургский школьник жестоко избил сверстника из-за оскорбления матери.

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