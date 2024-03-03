В Новосибирске ребенка, брошенного матерью в квартире на двое суток, изъяли из семьи

СК Новосибирска проводит доследственную проверку в отношении матери, которая бросила голодного девятилетнего сына в запертой квартире на двое суток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новосибирский школьник, который двое суток провел в запертой квартире, изъят из семьи и помещен в реабилитационный центр. Сотрудникам полиции удалось установить местонахождение матери мальчика, с ней работают следователи.

По данным регионального МВД, семья переехала в Новосибирск и соседнего региона несколько месяцев назад и снимала квартиру, в которой и нашли школьника. Напомним, мальчика спасли 2 марта, ребенок просидел в запертой квартире без еды двое суток.

Ранее истощенную трехлетнюю девочку, искусанную насекомыми, нашли в захламленном доме.