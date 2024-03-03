Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отметили в сообщении.

Людей, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Накануне стало известно, что в Крыму ожидают рост турпотока до 6,5 млн человек в 2024 году. По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, объем бронирований в январе— феврале вырос в два раза по отношению к прошлому году.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.