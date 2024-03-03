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Стало известно количество взаимных посещений пленных омбудсменами РФ и Украины

Москалькова: омбудсмены РФ и Украины совершили 12 взаимных посещений пленных

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмены России и Украины с ноября 2023 года совершили уже 12 посещений пленных военнослужащих двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, стороны продолжают взаимное посещение пленных.

До этого уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что не получал списки военнослужащих страны, которые находились на борту рухнувшего в Белгородской области самолета Ил-76.

Он добавил, что Киев готов забрать тела украинских солдат. По словам уполномоченного по правам человека, власти Украины могут инициировать соответствующий процесс в любое время.

1 марта российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Москва готова передать Киеву тела находившихся на борту Ил-76 украинских военнослужащих. Как она сказала, с точки зрения процедуры у РФ имеется все необходимое для этого процесса.

Крушение самолета Ил-76, который должен был доставить в Белгород пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошло 24 января 2024 года. По данным министерства обороны РФ, воздушное судно было сбито украинскими войсками.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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