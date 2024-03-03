В ФРГ призвали проверить ИТ-инфраструктуру после перехвата разговора военных

О необходимости проверить всю ИТ-инфраструктуру на предмет уязвимостей после появления записи разговора немецких офицеров заявил депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

«После инцидента необходимо проверить <…> каналы связи правительства ФРГ, парламента и всех органов безопасности на предмет утечек данных», — цитирует Кизеветтера газета Bild am Sonntag.

Кроме того, жесткая критика в адрес министерства обороны Германии и его главы Бориса Писториуса прозвучала со стороны депутата Бундестага от Христианско-демократического союза Инго Гедехенса. По его словам, Писториус с утра до вечера говорит о том, как мы должны быть готовы к войне. При этом между словами главы ведомства и реальностью — пропасть.

До этого стало известно, что в ФРГ надеются быстро получить результаты расследования о перехвате разговора военных.

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