В ФРГ надеются быстро получить результаты расследования о перехвате разговора военных

Власти Германии рассчитывают, что результаты расследования о перехвате разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост станут известны в ближайшее время. Об этом сообщила газета Bild am Sonntag.

По информации издания, в правительственных кругах рассчитывают, что потребуется несколько дней для выяснения причин утечки информации.

В статье обратили внимание, что инцидент затрагивает национальную безопасность, и канцлер ФРГ Олаф Шольц взял на себя право принятия решения и намерен обсудить возможные меры с министром обороны Борисом Писториусом.

Накануне первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что запись беседы офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту стала позором и потерей лица для Германии.

Ранее в Кремле отреагировали на обсуждение офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту.