В Харьковской области произошли взрывы

Взрывы произошли в Харьковской области Украины. Об этом сообщило агентство УНИАН.

Подробности происшедшего в публикации не приводятся.

До этого в двух областях Украины, в том числе и в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

1 марта в Николаеве и подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы.

Накануне в Харьковской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры. Об этом сообщил украинский телеканала «Прямой» со ссылкой на региональную военную администрацию.

По информации журналистов, повреждения получило здание телекоммуникаций. В материале отмечается, что проблема возникла в результате взрывов в населенном пункте. В публикации обратили внимание, что в поселке Великий Бурлук Купянского района <...> повреждено здание инфраструктуры телекоммуникаций.

В субботу, 1 марта, взрыв зафиксировали в Николаеве на юге Украины.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.