ФСБ заблокировала дом с террористами в Ингушетии

В ингушском городе Карабулак силовые структуры заблокировали террористов в частном доме. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Подозреваемые планировали теракты в местах массового скопления людей. Спецназ ФСБ ведет бой с преступниками», — говорится в сообщении.

В городе введен режим контртеррористической операции.

До этого сообщалось, что ФСБ России задержала в 22 регионах 49 участников террористической сети, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии. Уточняется, что задержанные на территории РФ 49 человек были пособниками террористической деятельности, причастны к сбору денег для сирийских боевиков.

20 февраля ФСБ выявила в Самарской области ячейку международной террористической организации, переводившей средства боевикам в Сирии. Отмечается, что задержанные регулярно переводили деньги на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации в Сирии. Теперь всем им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала пятерых сборщиков средств для террористов на территории Сирии.