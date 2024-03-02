Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ заблокировала дом с террористами в Ингушетии

112: в ингушском Калабулаке сотрудники ФСБ блокировали дом с террористами

В ингушском городе Карабулак силовые структуры заблокировали террористов в частном доме. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Подозреваемые планировали теракты в местах массового скопления людей. Спецназ ФСБ ведет бой с преступниками», — говорится в сообщении.

В городе введен режим контртеррористической операции.

До этого сообщалось, что ФСБ России задержала в 22 регионах 49 участников террористической сети, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии. Уточняется, что задержанные на территории РФ 49 человек были пособниками террористической деятельности, причастны к сбору денег для сирийских боевиков.

20 февраля ФСБ выявила в Самарской области ячейку международной террористической организации, переводившей средства боевикам в Сирии. Отмечается, что задержанные регулярно переводили деньги на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации в Сирии. Теперь всем им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала пятерых сборщиков средств для террористов на территории Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами