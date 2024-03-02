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В Минобороны сообщили о ликвидации беспилотника над Белгородской областью

МО РФ: над Белгородской областью средствами ПВО ликвидирован беспилотник

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны России сообщило, что 2 марта около 16:00 была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с применением беспилотного летательного аппарата по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сработали над Белгородским районом. Он отметил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

2 марта также стало известно, что следственная группа СК РФ в ходе работы в приграничной зоне в Стародубском муниципальном округе Брянской области подверглась атаке украинского беспилотника. Отмечалось, что в настоящее время сотрудникам ведомства оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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