В Минобороны сообщили о ликвидации беспилотника над Белгородской областью

Министерство обороны России сообщило, что 2 марта около 16:00 была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с применением беспилотного летательного аппарата по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сработали над Белгородским районом. Он отметил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

2 марта также стало известно, что следственная группа СК РФ в ходе работы в приграничной зоне в Стародубском муниципальном округе Брянской области подверглась атаке украинского беспилотника. Отмечалось, что в настоящее время сотрудникам ведомства оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.