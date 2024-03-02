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Системы ПВО сработали в Белгородском районе

Гладков сообщил о работе системы ПВО в Белгородском районе

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РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Белгородской областью, сбив беспилотник в районе села Новая Деревня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Наша система ПВО сработала над Белгородским районом — сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гладков.

Глава области уточнил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Богун-Городок Борисовского района.

По словам главы региона, мирные жители не пострадали, однако была повреждена линия газоснабжения. Это была третья атака ВСУ на Белгородскую область за второе марта.

Также украинские войска подвергли минометному обстрелу село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа и сбросили с дрона взрывное устройство на окраине села Щетиновка Белгородского района.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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