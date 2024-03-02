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В Минздраве посетовали, что вопреки тенденциям в ряде регионов РФ продолжают пить много

Мурашко заявил о снижении общего потребления алкоголя в РФ за последние 10 лет

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Несмотря на общую тенденцию к снижению, потребление алкоголя в ряде регионов России сохраняется высоким. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

«Мы видим достаточно высокие цифры потребления алкоголя в ряде субъектов. Если смотреть тенденцию за 5-10 лет, то потребление алкоголя снижается, но сейчас темпы снижения остановились», — сказал Мурашко.

29 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в РФ сильно снизилось потребление алкоголя, особенно крепкого. Глава государства назвал это хорошим результатом и отметил, что это положительно скажется на здоровье всей нации.

2 марта сообщалось, что в России разрешили выборочно проверять в магазинах алкоголь отдельных брендов.

Ранее психолог назвала признаки развития алкогольной зависимости.

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