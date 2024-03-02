В Приморье ликвидируют два природных пожара

В Приморье рядом с двумя населенными пунктами тушат два природных пожара площадью 363 гектара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства региона.

По информации агентства, два пожара «земли иных категорий» происходят возле населенных пунктов Хасан и Гвоздево. На ликвидации работают 46 человек. Уточняется, что лесные пожарные борются с огнем в Хасанском округе Приморья.

Как рассказал собеседник агентства, по состоянию на 14:30 (7:30 мск) угрозы населенным пунктам нет.

В соцсетях также распространилась информация, что пожар якобы подобрался к погранпереходу в Краскино, который также находится в Хасанском округе Приморья. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что пожар в указанном районе был ночью, но он происходил за поселком Краскино, где в настоящее время все нормально.

В начале февраля зампред комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов телеканалу «360» рассказал, что в Подмосковье внедрили в систему мониторинга лесных пожаров искусственный интеллект (ИИ). Планируется, что он будет распознавать характер очагов возгорания и это не придется делать «на глаз».

Ранее ученые предупредили о близости коллапса дождевых лесов Амазонки.