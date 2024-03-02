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Пострадавшие при ЧП в Петербурге получат компенсации

Беглов: пострадавшие при ЧП в Петербурге получат компенсации от властей

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Reuters

Жители дома на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия, получат компенсации от властей города. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, передает ТАСС.

По его словам, пострадавшие граждане обеспечены едой и всем необходимым. Они получат компенсации, а повреждения будут устранены за счет города.

Утром 2 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге дрон врезался в жилой пятиэтажный дом. По данным СМИ, беспилотник нес около 3,5 кг взрывчатки и мог целиться по соседней нефтебазе «Ручьи». Взрыв зацепил два здания, в них были повреждены балконы и окна. Губернатор города Александр Беглов прокомментировал происшествие. Это первый случай, когда дрон прилетел в жилой дом Санкт-Петербурга. Впервые же беспилотник смог долететь до Петербурга меньше двух месяцев назад. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители Петербурга услышали звук взрыва в небе над городом.

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