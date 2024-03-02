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Россиянка жестоко избила двухмесячных сына и дочь

В Удмуртии мать обвинили в истязании двух младенцев

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Shutterstock

В Балезино арестована местная жительница, женщину обвиняют в истязании и жестоком избиении двухмесячных детей. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Удмуртия.

По данным следствия, 29-летняя мать в течение недели избивала двух двухмесячных близнецов. Дети госпитализированы, оба находятся в отделении реанимации детской больницы, состояние мальчика оценивается как тяжелое, его сестра в крайне тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовно дело, обвиняемая арестована и заключена под стражу, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге мать избила и оттаскала за волосы дочь после отказа идти в магазин за пивом.

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