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В Красноярске произошел пожар

В Красноярске на складе произошел пожар

Пожар произошел на складе в Красноярске, спасатели уже работают на месте. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в 10:58 (6:58 мск) на улице Полигонной краевого центра. Горит кровля одноэтажного помещения на площади 800 кв. м. Информация о пострадавших в результате пожара не поступала.

В устранении пожара задействованы 40 человек и 11 единиц техники.

Накануне сообщалось, что мощный пожар произошел после взрыва в жилом доме в городе Серпухове в Московской области.

27 февраля в городе Придорожный в Саратовской области вспыхнуло одноэтажное производственное здание, общая площадь возгорания достигла 800 квадратных метров.

До этого пожарные на 700 квадратных метрах локализовали пожар на складах строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в городе Артеме Приморского края. Паблики распространили кадры возгорания.

Ранее россиянин разогревал консервы на костре в квартире и попал в реанимацию.

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