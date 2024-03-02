Петербуржец собирал деньги с пассажиров городского транспорта, переодевшись в контролера

В Санкт-Петербурге рассмотрят дело изобретательного мошенника, который собирал деньги с пассажиров, притворяясь контролером. Об этом сообщает «Фонтанка».

Житель Фрунзенского района обзавелся фирменной синей жилеткой и валидатором и решил устроить рейд по автобусам. Он искал пассажиров, не оплативших проезд, чтобы обязать их оплатить штраф на месте.

Одна из пассажирок не смогла подтвердить оплату проезда и была вынуждена тут же сойти с автобуса, чтобы снять с банковской карты 4500 рублей по требованию лжеконтролера. Женщина передала купюры мужчине в синей жилетке, и тот немедленно скрылся.

В ближайшее время 55-летнего петербуржца будут судить за мошенничество. Его дело уже передано в суд.

Ранее безбилетник напал на контролера в московском метро.