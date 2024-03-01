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В Севастополе произошло частичное отключение света

«Севастопольэнерго»: несколько улиц в Севастополе остались без света

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Shutterstock/Creative Cat Studio

Отключение света произошло в домах на нескольких улицах Севастополя. Об этом сообщается на странице электросетевого предприятия «Севастопольэнерго» в социальной сети «ВКонтакте».

В заявлении отмечается, что неполадки были зафиксированы 1 марта в 16:59 (совпадает с мск). Частично без света остались жители улиц Ленина, Ушакова, Петрова и Капитанской.

Кроме того, обесточенными оказались дома по улицам Ковпака и Ивана Голубца. Аналогичная ситуация наблюдается на улицах Руднева, Пожарова, Киевской и Карантинной.

«Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию технологического нарушения», — говорится в публикации.

При этом агентство РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова сообщило, что восстановительные работы займут от 15 минут до двух часов. В настоящее время специалисты пытаются переподключить потребителей, уточнил он.

До этого в городе была объявлена воздушная тревога. Особый режим действовал в течение часа, и в это время глава Севастополя Михаил Развожаев предупредил граждан о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее три населенных пункта в Курской области остались без света после атаки украинского БПЛА.

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