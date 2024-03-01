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ОНК Ямала не нашла нарушений в колонии, где умер Навальный

Комиссия в Ямале не нашла нарушений в колонии, где умер Навальный

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Stringer/Reuters

Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ямало-Ненецкого автономного округа Данила Гонтарь заявил, что во время проверки ИК-3 и ИК-18 нарушений обнаружено не было, а тема смерти Алексея Навального не поднималась. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Да, прошла проверка и ИК-3, и ИК-18 в Харпе. Результаты — особо ничем не отличающиеся от предыдущих. Проверили условия, дали рекомендации. Существенных нарушений не было», — сказал Гонтарь.

Он отметил, что комиссия посетила также штрафные изоляторы (ШИЗО), а также отряды, магазин и производства.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Навальный умер на 48-м году жизни 16 февраля.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков предостерег от участия в незаконных акциях в день прощания с Навальным.

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