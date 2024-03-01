Воздушная тревога в Севастополе продлилась около часа

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе отменили воздушную тревогу.

«Отбой воздушной тревоги!», — говорится в публикации.

Воздушная тревога продлилась около часа.

Днем 1 марта в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Также он предупредил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Незадолго до этого министерство обороны РФ заявило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Белгородской областью. В ведомстве уточнили, что средства ПВО сбили дрон самолетного типа.

Кроме этого, 1 марта воздушная тревога была объявлена в трех областях Украины.

Ранее украинские войска из танка обстреляли таможенный пункт в Брянской области.