Воздушная тревога в Севастополе продлилась около часа

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе отменили воздушную тревогу.
«Отбой воздушной тревоги!», — говорится в публикации.
Воздушная тревога продлилась около часа.
Днем 1 марта в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Также он предупредил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).
Незадолго до этого министерство обороны РФ заявило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Белгородской областью. В ведомстве уточнили, что средства ПВО сбили дрон самолетного типа.
Кроме этого, 1 марта воздушная тревога была объявлена в трех областях Украины.
Ранее украинские войска из танка обстреляли таможенный пункт в Брянской области.