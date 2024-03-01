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В Совфеде призвали оставить право на аборты только за государственными клиниками

Сенатор Гибатдинов: за госклиниками нужно законодательно закрепить право на аборты

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Право на аборты нужно передать только государственным клиникам, так как только в них врачи заинтересованы в том, чтобы отговорить женщину от этого шага, считает член Совфеда Айрат Гибатдинов. Частные клиники при этом наоборот заинтересованы в оказание услуги и взимании средств, объяснил он свое мнение в пресс-центре НСН.

«Я полагаю, что, если это будет законодательно закреплено, и у кого-то возникнет такая необходимость, он будет обращаться в государственную клинику, где соответствующие специалисты будут беседовать с тем, у кого есть такие намерения», – заявил сенатор.

Он подчеркнул, что полный запрет абортов вводить нельзя, но нужно запускать больше социальной рекламы и пропагандировать статус деторождения.

«Надо постоянно говорить, что это важно для нашего государства, престижно быть многодетной мамы, и президент уделяет этому много внимания», – заключил Гибатдинов.

Напомним, в Госдуме предлагали ввести практику выплаты премий медработникам, сумевшим отговорить женщин от аборта. Обсуждался также запрет на аборты в частных клинках, однако многие выступили против этой инициативы.

Патриарх Кирилл ранее призвал пустить священников на консультации перед абортом.

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