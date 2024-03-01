Неизвестный открыл стрельбу в центре Краснодара

Мужчина открыл стрельбу в центре Краснодара, сообщает Telegram-канал Кубань 24, ссылаясь на очевидцев.

По данным авторов канала, инцидент произошел на улице Буденного в Краснодаре.

«Неизвестный выстрелил в мужчину из предмета, похожего на ружье. Пострадавший упал, получив ранение», — рассказал очевидец.

До этого 18-летний житель Петербурга открыл стрельбу из ракетницы около Российского колледжа традиционной культуры. Местные жители вызвали полицию, после чего на место приехали силовики и изъяли у юноши ракетницу. Самого петербуржца задержали.

В Москве следователи завели дело после нападения на фельдшера. По данным СМИ, 68-летний мужчина ожегся во время приготовления еды, поэтому вызвал медиков. Когда они приехали, и фельдшер начал оказывать пенсионеру помощь, россиянин открыл стрельбу по специалисту. В результате медику понадобилась помощь коллег. Они отобрали у пациента оружие. На место прибыли полицейские.

Ранее Москвич попытался впечатлить девушек стрельбой, но был задержан.