Пекаря обвинили в изнасиловании шестилетней девочки в Приозерске

В Приозерске сотрудники полиции задержали уроженца Казахстана, которого подозревают в изнасиловании маленькой девочки. Об этом сообщает «78.ru».

36-летнего сотрудника пекарни в Приозерске задержали по обвинению в изнасиловании малолетнего ребенка. По данным следствия, мужчина надругался над шестилетней девочкой в деревне Овраги Приозерского района Ленобласти.

Криминалисты изъяли у мужчины два планшета, два мобильника, компьютер, моноблок и ноутбук, подозреваемый доставлен в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин получил 13 лет колонии за изнасилование младшей сестры.