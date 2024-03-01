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Пекаря обвинили в изнасиловании шестилетней девочки в Приозерске

«78.ru»: в Ленобласти сотрудника пекарни обвинили в изнасиловании ребенка в лесу

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Приозерске сотрудники полиции задержали уроженца Казахстана, которого подозревают в изнасиловании маленькой девочки. Об этом сообщает «78.ru».

36-летнего сотрудника пекарни в Приозерске задержали по обвинению в изнасиловании малолетнего ребенка. По данным следствия, мужчина надругался над шестилетней девочкой в деревне Овраги Приозерского района Ленобласти.

Криминалисты изъяли у мужчины два планшета, два мобильника, компьютер, моноблок и ноутбук, подозреваемый доставлен в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин получил 13 лет колонии за изнасилование младшей сестры.

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