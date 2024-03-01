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Россиянам рассказали, безопасно ли растительное мясо для аллергиков

Повар Прокофьев: растительное мясо можно есть аллергикам

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Depositphotos

Растительное мясо безопасно для аллергиков, гипериммунные реакции после его употребления не фиксировались даже у людей с непереносимостью сои. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев.

По его словам, растительная продукция почти ничем не отличается от настоящего мяса, поэтому отличить их по вкусу в популярных блюдах практически невозможно.

«Растительные протеины безопасны, потому что исследования выявили, что нет опасности для организма. Даже больше, если у вас есть непереносимость сои, соевый белок — это уже не соя, а чистый белок, химическим способом выбитый из соевых бобов. Говорить о каких-то серьезных рисках для аллергиков тоже не приходится», — сказал Прокофьев.

Ученые из Австралии до этого исследовали 700 растительных продуктов, включая растительное мясо, молоко, тофу и йогурты. Они выяснили, что многие из этих продуктов оказались перенасыщены солью, «вредными» жирами. Ученые рекомендовали людям, которые хотят исключить животные продукты из своего рациона или уменьшить их количество, отдавать предпочтение необработанным продуктам.

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