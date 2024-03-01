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Петербуржца приговорили к 4,5 года колонии за планирование теракта в Ставрополе

Суд приговорил мужчину к 4,5 года колонии за планирование теракта в Ставрополе

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Depositphotos

Южный окружной военный суд приговорил мужчину из Петербурга к 4,5 года колонии за планирование теракта в Ставрополе. Об этом со ссылкой на представителя суда сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в январе 2023 года мужчина вступил в переписку с неизвестным, представившимся сотрудником главного управления разведки Украины. Петербуржец согласился с ним сотрудничать.

Позже он приехал в Ставрополь с целью совершить теракт в административном здании. Мужчина приобрел компоненты для изготовления зажигательного устройства и отправил фото и видео здания неизвестному. Однако воплотить в жизнь преступный замысел он не успел, так как был задержан.

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту. Суд рассмотрел материалы дела и приговорил мужчину к 4,5 года лишения свободы. При этом первые два года он будет отбывать наказание в тюрьме.

Ранее завербованная СБУ женщина рассказала о подготовке теракта в Крыму.

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