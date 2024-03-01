Пенсионерка лишилась 17 млн рублей, поверив мошенникам

В Петербурге пожилая женщина более восьми месяцев общалась с мошенниками и отдала им все накопления в сумме 17 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

75-летняя пенсионерка с лета 2023 года общалась с телефонными мошенникам и регулярно переводила им деньги. Пожилую женщину убедили в том, что ей необходимо сберечь свои накопления, иначе они достанутся преступникам.

Петербурженка не поверила сотрудникам банков, которые уговаривали ее не переводить средства. За восемь месяцев общения с аферистами пенсионерка отдала им 17 миллионов рублей.

Ранее российская школьница взяла на отца миллионный кредит и перевела часть суммы мошенникам.