Погоня полиции за автомобилем 14-летнего водителя в Иркутске закончилась стрельбой

Погоня полиции за 14-летним водителем закончилась стрельбой по колесам в Иркутске. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 26 февраля, когда патрульные заметили автомобиль, совершавший опасные маневры на дороге. Инспекторы ДПС неоднократно потребовали от водителя остановиться, однако он не стал слушать и попытался скрыться. При этом нарушитель создал угрозу жизни и здоровью участников движения.

Началась погоня, и полицейские предупредили нарушителя о намерении применить оружие для его остановки. Убедившись в отсутствии угрозы другим участникам движения, сотрудники совершили выстрелы по колесам автомобиля.

Позже преследуемый заехал в тупик, выбежал из машины и попытался скрыться, однако его задержали. Оказалось, что за рулем автомобиля находился 14-летний подросток.

Несовершеннолетний рассказал, что купил автомобиль самостоятельно, чтобы кататься с друзьями. Его доставили в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Барнауле семилетний мальчик угнал машину, устроил ДТП и сбежал.