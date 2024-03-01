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Силовики задержали двух человек за подготовку теракта в Крыму по заданию Киева

ФСБ задержала мужчину и женщину по подозрению в подготовке теракта в Крыму

Федеральная служба России задержала мужчину и женщину по подозрению в подготовке теракте в Крыму под руководством спецслужб Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Задержан житель Симферополя, гражданин России 1984 года рождения. По данным ведомства, он намеревался совершить теракт на одном из транспортных объектов на территории полуострова. Известно также, что предоставлял помощь диверсионной группе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, совершившей в мае 2023 года подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе.

Силовики изъяли у россиянина радиоуправляемую самодельную бомбу, напичканную поражающими элементами, взрывчатое вещество зарубежного производства и другие предметы. В телефоне у подозреваемого нашли переписку, доказывающую планы по совершению теракта на ж/д путях в Симферопольском районе Крыма.

Также сотрудники ФСБ задержали гражданку России и Украины 1986 года рождения, завербованную украинскими спецслужбами для подготовки в Севастополе теракта в отношении военнослужащего Черноморского флота Военно-морского флота РФ.

В отношении обоих возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ» и «Террористический акт», они арестованы. В ФСБ добавили, что подозреваемые сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

В этот же день главред RT Маргарита Симоньян заявила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера ФРГ обсуждают удары по Крымскому мосту.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.

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Атаки на Крымский мост
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