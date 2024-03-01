Число госпитализированных в результате пожара в Лондоне превысило 10 человек

Минимум 11 человек доставили в больницу из-за пожара в элитном районе Лондона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пожарную службу британской столицы.

«<…> Получили медицинскую помощь после отравления дымом, они были госпитализированы», — уточнили в сообщении.

По данным пожарной службы, в общей сложности около 130 жителей эвакуировали из пятиэтажного здания в Южном Кенсингтоне. К тушению привлекли 15 единиц техники и около 100 пожарных. По информации начальника части, возгорание началось на нижнем этаже, затем огонь поднялся наверх, охватив крышу. Пожарные использовали лестницы для спасения из горящего дома по меньшей мере пяти человек.

В октябре 2023 года Лондонский аэропорт отложил все рейсы из-за пожара на автостоянке. Один гражданский и шестеро пожарных пострадали от дыма. Возгорание началось на верхнем этаже многоэтажной автостоянки аэропорта, после этого очевидцы слышали многочисленные взрывы. Также сработали сигнализации автомобилей.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.