В Перми таксист выстрелил в руку голодному инженеру из-за дорожного конфликта

В Перми между таксистом и местным жителем произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает Ural Mash.

Инцидент произошел после того, как водитель «подрезал» инженера, который, по данным источника, торопился на обед. Конфликт продолжился после того, как таксист стал ругаться на второго участника.

Когда инженер подошел к машине оппонента, водитель опустил стекло и дважды выстрелил в местного жителя из пневматического пистолета, но промахнулся. После этого инженер применил перцовый баллончик, после этого таксист выстрелил оппоненту в руку.

На данный момент полиция проводит все необходимые мероприятия и выясняет все обстоятельства произошедшего.

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