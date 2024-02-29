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В Курской области объявлена ракетная тревога

Курский губернатор Старовойт сообщил о ракетной тревоге в областном центре

В Курске и Курском районе объявлена ракетная тревога. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Курск и Курский район – ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения», — говорится в публикации.

Также губернатор призвал граждан, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон. Гражданам, которые находятся на улице он рекомендовал зайти в ближайший подземный переход или паркинг.

29 февраля в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.

Накануне Старовойт сообщал, что украинские войска атаковали населенный пункт Гордеевка в приграничном Кореневском районе. В результате были повреждены дом и автомобиль.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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