Политолог объяснил важность технологического суверенитета России

Необходимо понимать важность технологического суверенитета и его защиты. Об этом, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявил политолог, первый зампред комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

«Исходя из нашей логики, мы пытаемся поделить послание на какие-то отдельные куски для того, чтобы определить их важность. Но, на мой взгляд, все эти элементы связаны», — сказал он.

По его словам, национальные проекты про новые энергетические технологии и атом, про спутниковую группировку, про экономику данных и инвестиции в генеративный искусственный интеллект и создание здание цифровых платформ, связаны с технологическим и научным суверенитетом.

«Это та система, которая без поддержки какого-либо из направлений перестанет без системой. Вот проект, связанный с ремонтом общежитий и увеличением количества кампусов в два раза. Ведь это тоже про научный суверенитет, про создание условий для того, чтобы наука была и развивалась. Конечно, хоть и косвенно, но однозначно связано с технологическим суверенитетом», — объяснил Асафов.

Он отметил, что во всех остальных направлениях происходит то же самое.

«Например, списание регионам бюджетного долга в обмен на инвестиции. Ведь инвестиции тоже делаются в наукоемкие, промышленные и иные отрасли, связанные с технологиями. Поэтому можно сказать, что технологический суверенитет красной линией проходит через все послание. Даже в тех частях, где речь идет о социальных решениях», — сказал политолог.

Он объяснил это тем, что без людей и без воспроизводства населения технологии будут никому не нужны и никто их не сможет использовать.

«Для нас крайне важно все, что связано с технологическим суверенитетом, потому что на этом строится еще и наше предложение во вне. Сегодня об этом не звучало, но мы прекрасно осведомлены о том, что технологическое неравенство, которое продвигает Запад санкционной политикой, — это база для неоколониализма, а мы, выступая за многополярный мир, считаем, что должен быть равный доступ к технологиям», — подчеркнул эксперт.

Также важным он назвал создание фонда экологических и природоохранных проектов. По его мнению, это решение тоже находится в логике технологического суверенитета.

«Оно не только про обработку и утилизацию мусора, поиск решений, связанных с различными природными катастрофами. Это те технологии будущего, которые будут формировать наше технологическое преимущество уже через несколько лет. Поэтому создание пространства для появления большого количества инициатив — это тоже колоссальный вклад в новые технологии, связанные с защитой окружающей среды и развитием других технологий», — добавил Асафов.