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В Петербурге двое мужчин похитили девушку с остановки и получили сроки до семи лет

В Петербурге осудили мужчин, похитивших девушку на остановке

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Петербурге суд вынес приговор мужчинам, которые похитили девушку с остановки общественного транспорта. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии правоохранителей, один из фигурантов уголовного дела встретил пострадавшую около автобусной остановки на Дунайском проспекте. Затем он схватил девушку и посадил в машину, за рулем которой был его знакомый. Пленница сопротивлялась и звала на помощь, но ее удерживали и закрывали рот.

Автомобиль остановили на въезде в аэропорт «Пулково» сотрудники ДПС. Девушку освободили, мужчин задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Фигуранта, удерживавшего пострадавшую, приговорили к семи годам лишения свободы, «водитель» получил 6,5 года. Оба будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Ранее в Ингушетии неизвестные в масках похитили мужчину, избили его палкой и ограбили.

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