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МИД Германии обвинили в дипломатической дискриминации русских

Немецкие правозащитники призвали МИД ФРГ прекратить дискриминацию русских

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Посольство ФРГ в Москве по собственному произволу отменяет решение Государственного управления иммиграции на воссоединение семьи. Об этом заявили в Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

В организации сообщили о поступлении жалоб на то, что чиновники МИД ФРГ препятствуют переселению российских немцев в Германию, а также воссоединению смешанных семей. В связи с этим потребовала у главы МИД ФРГ Анналены Бербок пресечь произвол немецких чиновников, мешающих воссоединению семей.

«Мы получили жалобы на практику откровенного хамства со стороны сотрудников дипломатического представительства ФРГ в РФ. Также поступают жалобы на то, что согласно новой инструкции, должностное лицо, которому, например, не нравится имя заявителя, страна происхождения или религия, может теперь отказать, ссылаясь на невыполнение нигде не упомянутых «дополнительных требований» или на «несерьезность» поведения заявителя», — сообщили в VADAR.

В организации подчеркнули, что на текущий момент почти все отказы от репатриации и воссоединение семей обосновываются таким образом.

Отмечается, что подобные действия сотрудников МИД ФРГ к серьезному сокращению количества переселений российских немцев и случаев воссоединения семей из России. Кроме того, в 2023 году, согласно статистике Федерального административного ведомства, их число сократилось даже по сравнению с 2022 годом.

«Смеем утверждать, что политика Министерства иностранных дел — это антинациональная политика, противоречащая конституции ФРГ и положению о приоритетном праве немцев на переселение в Германию», — отметил экс-депутат Бундестага, президент VADAR Ульрих Ойме.

По его словам, члены ассоциации потребовали проверить факты саботажа сотрудников МИД на предмет дискриминации и нарушения основного закона Германии.

«Нормы международного права и фундаментальных прав человека выше политически мотивированных и конъюнктурных соображений. И такое поведение чиновников вредит внешней политике ФРГ», — подчеркнул Ойме.

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