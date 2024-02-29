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На Украине уклонисты скрывались от мобилизации с помощью спасательных одеял

На Украине уклонисты прятались от тепловизоров в изотермических одеялах

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Shutterstock

В Одесской области задержаны четыре человека при попытке уйти от мобилизации в соседнюю страну, скрываясь от тепловизоров пограничников с помощью спасательных изотермических одеял. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram-канале.

«Нарушители призывного возраста в Одесской области обмотались изотермическими одеялами, чтобы их не заметил тепловизор. На всех четырех составлены административные протоколы», – отметили пограничники.

По словам уклонистов, они пытались попасть за границу по маршруту, который нашли в мессенджерах. За нелегальное прохождение границы мимо пунктов пропуска они заплатили от $3 тыс. до $8 тыс.

Отмечается, что одеяла, о которых идет речь, предназначены для временного уменьшения теплопотерь в экстренных случаях.

До этого на Украине сообщили о росте числа пересечений границы военнообязанными по поддельным документам.

Ранее в погранслужбе Украины рассказали о ежедневных попытках граждан сбежать из страны.

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