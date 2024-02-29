В Петербурге суд заключил под стражу обвиняемого в теракте в Стрельне

В Петербурге отправили под стражу молодого человека, которого подозревают в поджоге релейного шкафа. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Юноша пробудет под арестом до 27 апреля. Действия петербуржца назвали «устрашающими население».

«Против стражи фигурант не возражал», – сообщается в публикации.

По версии правоохранителей, 21-летний петербуржец совершил поджог на перегоне между станциями «Сергиево – Стрельна» из хулиганских побуждений. Точная причина таких действий не сообщается.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело о террористическом акте.

Ранее в Орле подростков обвинили в диверсии после того, как они подожгли релейный шкаф.