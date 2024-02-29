В Курской области сообщили об ударе по поселку Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Теткино Глушковского района.

«Поселок Теткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Украины», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что в результате удара были повреждены несколько административных зданий, а также объекты инфраструктуры. Про пострадавших среди гражданского населения губернатор не уточнил.

29 февраля в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.

Накануне Старовойт сообщал, что украинские войска атаковали населенный пункт Гордеевка в приграничном Кореневском районе. В результате были повреждены дом и автомобиль.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.