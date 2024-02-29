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На Таганско-Краснопресненской линии восстановили движение поездов

Дептранс сообщил о штатном движении поездов на фиолетовой ветке метро Москвы

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

На Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена движение осуществляется штатно после введения увеличенных интервалов из-за человека на путях. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы в своем Telegram-канале.

«Движение <...> осуществляется в соответствии с графиком», — отмечается в публикации.

Незадолго до этого на фиолетовой ветке московского метро остановили движение поездов от «Баррикадной» до «Текстильщиков». Согласно информации московского дептранса, это произошло из-за нахождения человека на путях.

Перед этим на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы были временно увеличены интервалы движения поездов. Причиной была названа проверка инфраструктуры. Спустя несколько минут в дептрансе сообщили, что движение на фиолетовой ветке вводится в график.

Ранее Собянин рассказал, как преобразится московское метро к 2030 году.

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