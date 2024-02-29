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Нутрициолог рассказала, каким должно быть питание весной

Нутрициолог Коробейникова: весной важно есть больше овощей и фруктов

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Shutterstock

В весенний период свой рацион питания важно менять на более легкий и включать туда рыбу вместо тяжелого мяса, а также овощные салаты. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова.

Она рекомендует потреблять больше зелени, овощей и фруктов, в которых содержится большое количество витаминов, необходимых для перестройки организма на новое время года.

«Незаменимый компонент питания с наступлением весны — это зелень. Ее добавляем везде прям пучками. Используем ростки, пророщенные злаки, микрозелень, не забываем про самый обычный зеленый лук — ранней весной он должен быть королем салатов. Он обладает мощнейшими антиоксидантными свойствами. Зеленый лук – это про здоровье, иммунитет, молодость и про красоту», — отметила Коробейникова.

Помимо этого, эксперт советует придерживаться правила «гарвардской тарелки». Оно предполагает, что половину тарелки нужно заполнять овощами, зеленью, фруктами или ягодами, четверть – белком и еще четверть — сложными углеводами.

Врач-онколог, заведующий амбулаторным отделением онкологического центра Sofia АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Руслан Басанов до этого говорил, что жирная еда и недостаток фруктов и овощей, ожирение и дефицит активности, а также курение и злоупотребление алкоголем повышают риск развития рака.

Ранее диетолог объяснила, почему трехразовое питание – это миф.

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