Пассажиры обнаружили живую крысу на борту самолета во время полета

На борту самолета, летевшего из Пакистана в Шри-Ланку, пассажиры нашли крысу, бегавшую по салону. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании SriLankan Airlines, во время полета из пакистанского Лахора в Шри-Ланку. Безбилетный грызун устроил переполох и напугал пассажиров, после приземления борт пришлось на три дня отстранить от полетов.

Самолет обработали средством от грызунов и проверили всю проводку, которую могла погрызть крыса.

Ранее дверь самолета чуть не оторвало сильным ветром после посадки в российском городе.