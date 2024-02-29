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Пассажиры обнаружили живую крысу на борту самолета во время полета

Fox News: на борту пассажирского самолета нашли живую крысу во время полета

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Shutterstock/Vytautas Kielaitis

На борту самолета, летевшего из Пакистана в Шри-Ланку, пассажиры нашли крысу, бегавшую по салону. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании SriLankan Airlines, во время полета из пакистанского Лахора в Шри-Ланку. Безбилетный грызун устроил переполох и напугал пассажиров, после приземления борт пришлось на три дня отстранить от полетов.

Самолет обработали средством от грызунов и проверили всю проводку, которую могла погрызть крыса.

Ранее дверь самолета чуть не оторвало сильным ветром после посадки в российском городе.

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