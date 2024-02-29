Сахалинец оскорбил девочку-подростка в ТЦ, сравнив ее с проституткой

Выступление группы девочек на танцевальном фестивале в одном из торговых центров Южно-Сахалинска закончилось скандалом. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

Инцидент произошел 25 февраля. Как рассказала руководительница творческой группы, во время выступления к несовершеннолетним подошел мужчина и начал в агрессивной форме предъявлять претензии, что одна из девочек выглядит как девушка легкого поведения. По словам женщины, речь шла о ее 13-летней воспитаннице, которая была одета в юбку «школьной длины», под которой были спортивные шорты. Сверху на школьнице была белая блузка с длинными рукавами.

«Я решила заступиться, но он оскорбил и меня. Девочки были напуганы, я решила снять происходящее на видео. Однако мужчина просто выбил телефон из рук с такой силой, что на моей руке остался синяк», — поделилась женщина.

Личность мужчины установлена. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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