Москвич закрасил фото ветерана на стенде в парке и попал под следствие

В Москве возбуждено уголовное дело о публичном унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля, 49-летний житель Москвы закрасил краской из баллончика фото ветерана Великой Отечественной войны на стенде в Парке Победы и нарисовал символ террористической организации, деятельность которой запрещена в России.

Личность вандала быстро установили, возбуждено уголовное дело, жителю Москвы предъявлено обвинение, в ходе допросов подозреваемый признал свою вину.

Ранее московских подростков обвинили в повреждении мемориальных табличек в парке.