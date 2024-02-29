Россиянин получил 13 лет колонии за изнасилование младшей сестры

В Тюменской области огласили приговор местному жителю, который изнасиловал несовершеннолетнюю родственницу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Как удалось доказать следствию, 28-летний мужчина находился дома в нетрезвом состоянии вместе с несовершеннолетней родственницей. По данным Ura.ru, в какой-то момент россиянин набросился на 13-летнюю девочку и изнасиловал ее.

Злоумышленника удалось задержать, в ходе допросов он полностью признал свою вину и отказался давать показания. Приговором суда жителю Тюменской области назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Архангельске ранее судимый мужчина пять лет совращал приемных дочерей.