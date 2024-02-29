Путин предложил дать возможность пересдавать ЕГЭ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал совершенствовать механизм Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Я предлагаю... предоставить ему (ученику — прим. ред.) дать возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузе, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи», — сказал глава государства.

Также он потребовал разобраться с проблемой, когда учебная программа в школах отличается от того, что встречается на выпускных экзаменах.

Также президент подчеркнул, что учебная нагрузка на детей должна быть разумной и сбалансированной.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.