Суд вынес приговор бывшему члену ЧВК «Вагнер», который растлил 10-летнюю девочку

В Новосибирске вынесли приговор бывшему вагнеровцу, которого признали виновным в растлении ребенка. Об этом сообщает NGS.RU со ссылкой на решение областного суда от 28 февраля.

В мае 2023 года жительница Советского района обратилась к правоохранителям и сообщила о преступлении. По словам заявительницы, ее 12-летняя племянница рассказала, что ее 10-летнюю подругу «изнасиловали» во время прогулки. Неизвестный в камуфляжной форме завел двух школьниц за гаражи, пригрозил взорвать гранату и «совершил развратные действия». В кратчайшие сроки педофила нашли и задержали.

Впоследствии Евгений Пригожин подтвердил, что обвиняемый в надругательстве являлся бойцом ЧВК. По словам основателя компании, он беседовал с ним во время отбора в колонии. Теперь насильник вновь отправится в места лишения свободы и проведет 17 лет в условиях строго режима.

Ранее в Свердловской области объявили в розыск бывших вагнеровцев, подозреваемых в изнасиловании девушки.