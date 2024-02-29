Из-за редкого заболевания мать не переносит смех своих детей

Из-за редкого заболевания британка не переносит громкий смех своих детей, пишет Oddity Central. По словам женщины, подобные звуки и громкий шум вызывают у нее парализующую боль.

Год назад Карен Кук работала бортпроводницей и жила нормальной жизнью со своим мужем и двумя сыновьями. Однако потом у женщины развилось состояние, называемое гиперакузией. При этом диагнозе любой звук приносит человеку сильную боль.

Смех детей, прослушивание музыки и общение с друзьями провоцировали у Карен головные боли. Дискомфорт был настолько сильным, что женщина изолировалась от окружения.

«Как будто кто-то влил мне в уши горячую лаву», — описывает свои ощущения британка.

Теперь Кук проводит большую часть своего времени в помещении, потому что не может справиться со всем шумом внешнего мира, и даже когда она дома одна, носит беруши, чтобы защитить себя.

«Смех моих детей, когда я слышу их голоса, для меня похоже на пытку», — признается она.

Ранее африканец рассказал, что 55 лет живет в изоляции из-за страха перед женщинами.