В Челябинской области двое избили мужчину около кафе и скрылись

В Челябинской области произошла потасовка около кафе. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Кременкуле. По предварительной информации, двое мужчин напали на россиянина вечером и стали его избивать. На кадрах очевидцев заметно, как двое наносят удары лежащему на земле пострадавшему.

В результате злоумышленники скрылись с места. Избитый местный житель попал в медицинское учреждение с многочисленными травмами.

Правоохранители оперативно нашли одного из подозреваемых. Первый признался в содеянном. Второго отыскали в квартире его знакомых в Челябинске. Известно, что он безработный и ранее был судим несколько раз.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве трое молодых людей устроили драку в метро.