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Российская школьница взяла на отца миллионный кредит и перевела часть суммы мошенникам

В Петрозаводске дочь взяла на отца кредит в 1 млн рублей ради бонусов в игре

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Depositphotos

В Петрозаводске 10-летняя девочка оформила на отца крупный кредит и перевела часть суммы мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Карелия.

К правоохранителям обратился 51-летний мужчина, который рассказал, что его семью обманули интернет-аферисты. По словам мужчины, его дочь долгое время смотрела видео с популярным блогером, а затем нашла его в соцсетях и написала ему. Кумир якобы ответил юной поклоннице. Через некоторое время собеседник поделился со школьницей способом получить много бонусов в популярной игре: для этого ребенку потребовался телефон родителей.

Школьница забрала гаджет у отца и по указанию «блогера» выполняла определенные действия. В результате девочка оформила на родителя кредитную карту с миллионом на счету. Часть денег, а именно 62 тыс. рублей, школьница успела перевести мошенникам, которые обещали ей бонусы в игре.

После получения денег аферисты пропали.

Ранее в Железногорске школьница отдала мошенникам 800 тыс. рублей ради игровой валюты.

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