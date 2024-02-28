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Стало известно, какие предметы запретили проносить на послание Путина

На послание Путина парламенту не пустят с едой, алкоголем, вейпами и флагами

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В списке запрещенных к проносу на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию более 25 предметов. Об этом сообщает ТАСС.

Среди них: оружие, пиротехника, алкоголь. В перечень также внесли средства маскировки и беспилотники. Кроме того, в черный список попали флаги и баннеры, вейпы, еда и бутылки.

В материалах к мероприятию, доступных для аккредитованных журналистов, указывается, что допустимы к проносу карманные зажигалки, лекарства в упаковке и религиозные книги.

29 февраля состоится ежегодное послание президента России к Госдуме и Совету Федерации. Отмечается, что Путин задаст вектор социально-экономического развития страны.

На Международной форуме-выставке «Россия» на ВДНХ можно будет посмотреть послание главы государства. Как уточнили организаторы, организованная трансляция пройдет в Большом конференц-зале в павильоне № 75, а также на страницах выставки в соцсетях.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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